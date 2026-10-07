Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción y bioquímico, dejó reflexiones sobre el oficio de escribir en sus ensayos sobre el género.

Una de ellas aparece en el capítulo 10, “El vitral y el vidrio de ventana”, del libro Sobre la ciencia ficción (Sudamericana, colección Claves, 1999): “Si uno está interesado en ver lo que está pasando en la calle, va a serle difícil lograrlo mirando a través del vitral”. El autor atribuye la metáfora a su amigo Jay Kay, “infatigable fotógrafo de la ciencia ficción”.

Robert Heinlein, L. Sprague de Camp e Isaac Asimov (derecha), en el Astillero Naval de Filadelfia, en 1944. Marina de EE.UU. (dominio público)

Quién fue Isaac Asimov

Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovichi, Rusia, y murió el 6 de abril de 1992 en Nueva York. Fue autor y bioquímico, y escribió ciencia ficción y libros científicos para lectores no especializados.

Escribió o editó cerca de 500 volúmenes. Entre sus obras más conocidas figuran la serie Fundación y la serie de los robots, con títulos como Yo, robot y Las bóvedas de acero, y se le atribuye el desarrollo de las Tres Leyes de la Robótica.

Tapa de Sobre la ciencia ficción, de Isaac Asimov (Editorial Sudamericana). Editorial Sudamericana

La frase de Asimov sobre el vitral y el vidrio de ventana: qué dice realmente

Asimov distingue dos maneras de escribir ficción. En la primera, el autor presta más atención al lenguaje que a los hechos y procura evitar el cliché, para lo cual a menudo hace falta “pulir y repulir”. Asimov la compara con un vitral.

La segunda elige las palabras “simplemente por su capacidad de describir lo que está pasando sin interferir”, como lo hace el vidrio de ventana. Según Asimov, ya en el siglo III a. C. se hacían vitrales de valor artístico, mientras que la fabricación del vidrio de ventana “sólo se logró acabadamente en el siglo diecisiete”, y llevó dos mil años progresar de uno a otro. Añade: “Hace falta mucho arte para crear algo que parezca desprovisto de arte”.

Qué es Sobre la ciencia ficción y qué prefiere Asimov

El libro, traducido al castellano por Salvador Benesdra, reúne ensayos breves del autor. En el capítulo, Asimov menciona que ciertos críticos desechan la escritura clara como “superficial” y que a un escritor de iniciales I. A. (o sea, él) le dijeron: “Yo no sé si usted es un escritor exactamente, pero sabe usted contar muy bien sus cuentos”. Entre dos historias de igual calidad, una tipo vitral y otra tipo vidrio de ventana, “optaría siempre por el vidrio de ventana”, aunque aclara que una revista debe ofrecer “una mezcla ponderada”: “Una historia tiene que ser buena, pero además lo que hace falta es variedad”.