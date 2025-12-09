BARCELONA, 09/12/2025.- Numerosos médicos han salido a la calle en Barcelona este martes, en el primer día de la huelga médica, para exigir un espacio propio de negociación con el Departamento de Salud de la Generalitat y para reivindicar un estatuto marco solo para los facultativos. EFE/ Toni Albir

Centenares de médicos madrileños se concentraron este martes frente al Ministerio de Sanidad. Según EFE, “unos 600 médicos y facultativos” participaron en la movilización. La protesta formó parte de la huelga general de cuatro días convocada por los sindicatos CESM y SMA.

La marcha comenzó en el Congreso de los Diputados. Los manifestantes avanzaron detrás de una pancarta con el mensaje: “Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa”. El reclamo central fue un marco normativo independiente que regule sus condiciones laborales.

FOTODELDÍA MADRID, 09/12/2025.- Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco, y que está enmarcada en la huelga de cuatro días y de forma simultánea con otras concentraciones en centros sanitarios de numerosas ciudades, este martes. EFE/Javier Lizón Fuente: EFE Javier Lizon

Durante la concentración se escucharon cánticos como “Mónica, escucha, también era tu lucha” o “Mónica, traidora, ¿dónde estás ahora?”. Estos mensajes reflejaron la tensión provocada por el borrador del estatuto marco que consideran insuficiente.

Qué reclaman los médicos en huelga y por qué crece el conflicto

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, afirmó: “Esta es la historia de un tremendo fracaso”. Señaló que el colectivo esperaba soluciones al marco laboral vigente desde 2003. Sin embargo, consideran que la reforma actual mantiene la precariedad.

Los sindicatos denuncian que se negocia el texto con organizaciones donde los médicos tienen escasa representación. Hernández remarcó: “Queremos que esto se negocie con nosotros” y pidió disculpas por las molestias que pueda generar la huelga.

También criticó la falta de responsabilidad compartida entre las administraciones. “Nos están engañando, unas veces desde el ministerio, otras veces desde las comunidades”, advirtió. Además, alertó sobre cargas laborales extremas como “atender 4.050 pacientes forzados” o semanas de “60-70 horas”.

Qué respondió Mónica García tras las fuertes críticas de los médicos

La ministra de Sanidad expresó su “máximo respeto” por la huelga “de médicos de toda España”. Reiteró su disposición al diálogo y aseguró haber incorporado “coma por coma” las reivindicaciones que son de su competencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, advirtió que, si el nuevo estatuto no prospera, seguirá vigente el de 2003. Esto implicaría perder mejoras como “la reducción de jornada y de las horas de guardia de 24 a un máximo de 17”.

Mónica García insistió en que no puede incluir medidas que invadan competencias autonómicas. Subrayó que se le exigen cambios en materias como retribuciones y plantillas que, según dijo, no puede modificar.

Qué dijeron las comunidades autónomas sobre la huelga

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que el Gobierno está “haciendo un desastre” en materia sanitaria. Pidió que se escuche a los médicos que inician una “huelga histórica” y criticó la “confrontación con los profesionales”.

Ayuso afirmó que esta movilización no tendría la atención necesaria. Señaló: “Es una huelga que no veremos en todas partes” y destacó su carácter excepcional. También acusó al Gobierno de haber “abandonado” a los profesionales durante años.

La manifestación de este martes fue una muestra contundente del malestar acumulado. Según Ayuso, “esto nunca había sucedido” y refleja la urgencia de abordar la situación del sistema sanitario.