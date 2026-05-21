Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que depara a tu signo hoy, jueves 21 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

La predicción del horóscopo para Leo este jueves

Te mantienes de buen ánimo y eso te está ayudando a empezar a superar algunas vivencias que juzgas como equivocaciones en tu vida. Aunque quizá no sea exactamente así: la realidad cambia y conviene aceptarlo. De hecho, a veces lo que creemos errores terminan convirtiéndose en aciertos.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Leo, tu buen humor te impulsará en el trabajo: abordarás tareas con confianza y dejarás atrás fallos recientes. La clave será adaptarte a cambios de última hora sin perder tu brillo.

Si surge un tropiezo, úsalo como puerta a una solución creativa. Lo que parecía error puede volverse acierto si mantienes flexibilidad y enfoque.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este jueves 21 de mayo?

Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos.

Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso.

Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Aprovecha tu buen ánimo para liderar con confianza hoy, Leo. Acepta los cambios del día con flexibilidad y ajusta el rumbo sin aferrarte. Transforma cada supuesto error en aprendizaje y oportunidad creativa para brillar más.