Este jueves, 21 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,56 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,76 euros y el diésel ronda los 1,68 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.15% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.1%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 21 de mayo de 2026:

Madrid: 1.549 euros hasta los 1.869 euros

Barcelona: 1.469 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: 1.419 euros hasta los 1.829 euros

Granada: 1.585 euros hasta los 1.815 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 21 de mayo en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.385 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.719 euros

Granada: desde los 1.385 euros hasta los 1.719 euros

Ceuta: desde los 1.519 euros hasta los 1.519 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.705 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.735 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante sin plomo con 98 octanos (RON) que soporta mejor la detonación; en motores de alta compresión o con turbocompresor proporciona un funcionamiento más suave y mayor rendimiento, e incluye aditivos que contribuyen a mantener el motor más limpio.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.589 euros y el máximo es de 1.895 euros

Barcelona: desde 1.559 euros hasta los 1.889 euros

Valencia: desde 1.555 euros hasta los 1.869 euros

Granada: desde 1.729 euros hasta los 1.879 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: