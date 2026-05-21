En la apertura de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,27 euros y registran un volumen de 129073 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,22% en comparación con el día de ayer.

La cotización mostró un inicio débil con tres descensos seguidos, luego dos avances, una fase volátil de alternancias y un cierre con dos subidas consecutivas; saldo global neutral pero con impulso alcista al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank ha presentado una volatilidad del 17.75%, que es notablemente menor que la volatilidad anual del 24.71%. Esto indica que el comportamiento de la acción es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente sugiere menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,27 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.