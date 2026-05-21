Este jueves, 21 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,37 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 984.791. Esta cifra refleja una variación del 0,6% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. encadenó tres caídas, dos avances, dos retrocesos y tres subidas, terminando con impulso alcista pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana fue del 24.32%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 28.02%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual. La reducción en la volatilidad semanal sugiere una relativa calma en el mercado durante este periodo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.