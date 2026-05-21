La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 21 de mayo de 2026 es de 19,38 euros y documentan un total de 293.106 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,44%.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA presentó un sesgo bajista: tres caídas seguidas, dos avances posteriores y luego alternancia de movimientos, finalizando en descenso y sin días estables.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 25.85%, lo que es menor que la volatilidad anual del 29.61%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal sugiere menos variaciones en comparación con la media anual. La tendencia sugiere un entorno más predecible en el corto plazo para la entidad financiera.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.