Este jueves, 21 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,58 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 996.274. Esta cifra refleja una variación del -0,43% en comparación con el día de ayer.

En los últimos diez días, Banco Santander presentó sesgo bajista: tres descensos iniciales, leve recuperación, nuevas caídas, repunte de tres jornadas que no cuajó y cierre en retroceso, dejando un balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se situó en un 25.96%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 29.83%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año, lo que sugiere menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.