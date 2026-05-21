Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sucesos únicos e inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 21 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Libra este jueves

Aunque retomar la rutina no sea lo que más te apetece, recuerda que has disfrutado de momentos muy valiosos a nivel personal que hacía mucho no vivías. Eso es importante, porque te ha renovado las energías.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Hoy, Libra, la vuelta a la rutina puede pesarte al inicio, pero la energía recuperada te ayudará a retomar el ritmo.

Aprovecha ese impulso para priorizar y cerrar pendientes; tu diplomacia facilitará acuerdos y hará más fluido el trabajo en equipo.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este jueves 21 de mayo?

Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada.

Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy.

La predicción de los astros para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Libra?

Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas.

A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Trae a tu mente los momentos que te recargaron y empieza el día con esa energía. Vuelve a la rutina con metas pequeñas y pausas conscientes para mantener tu equilibrio. Cuida tu armonía: rodéate de belleza, música suave o una charla amable que te haga sentir bien.