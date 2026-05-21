Durante este jueves 21 de mayo, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida.

La predicción del horóscopo para Virgo este jueves

Evita sacar a relucir esa inclinación tan tuya a querer llevar la batuta. Debes aprender a dar más margen para que quienes te rodean crezcan y a permitirles hacer lo que deseen. Al fin y al cabo, son sus vidas, no la tuya.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Virgo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Hoy, Virgo, en el trabajo te irá mejor si moderas tu impulso de llevar la voz cantante y permites que otros tomen la iniciativa.

Al dar espacio y respetar sus decisiones, evitarás tensiones y verás cómo el equipo avanza con ideas frescas y resultados más fluidos.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo este jueves 21 de mayo?

Hoy, Virgo, el amor fluye si mantienes la calma y dices lo que sientes sin sobrepensarlo. Un gesto sencillo puede acercarte mucho a esa persona.

Eres especialmente compatible con Tauro, porque comparte tu necesidad de estabilidad y atención a los detalles. Juntos construyen confianza paso a paso.

La predicción de los astros para Virgo (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Virgo?

Virgo es analítico, detallista y práctico; valora el orden y la mejora constante. Su responsabilidad los vuelve confiables y eficientes.

Suelen ser reservados y observadores, sensibles a las imperfecciones. Aunque críticos, su crítica busca ayudar y cuidar.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Virgo

Hoy respira antes de opinar y escucha más de lo que hablas. Da espacio a los demás para actuar y confía en sus decisiones. Enfócate en tus metas y apoya sin dirigir.