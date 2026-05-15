Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, viernes 15 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Harás un sacrificio por alguien a quien aprecias y asumirás parte de su carga. Puede que ese gesto consista en ayudarle económicamente y es posible que ese dinero no te sea devuelto; aun así, lo harás y te sentirás muy feliz de haber dado ese paso. Hoy en el trabajo, Geminis asumirá parte de la carga de un colega querido. Este gesto te pondrá al frente de tareas clave y mostrará tu lealtad y capacidad. Aunque el peso extra pueda cansarte, organizar prioridades y pedir apoyo evitará el desgaste. Tu empatía abrirá puertas a reconocimiento y colaboración. Hoy, Géminis, el amor se siente ágil: una charla inesperada podría encender la chispa. Sé claro y evita prisas para que todo fluya. Eres muy compatible con Libra: comparte tu elemento aire y equilibra tu ritmo curioso. Juntos, la conexión mental se vuelve romance. Géminis es curioso, ingenioso y muy comunicativo; disfruta aprender y compartir ideas constantemente. A veces puede mostrarse cambiante e inquieto, pero su versatilidad y adaptabilidad le ayudan a brillar en entornos dinámicos. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Define un monto que puedas dar sin poner en riesgo tu estabilidad y entrégalo sin esperar devolución. Comunica con claridad y empatía tus límites y lo que sí puedes ofrecer. Equilibra el esfuerzo con un momento de autocuidado que te recargue hoy.