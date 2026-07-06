En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 6 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.049,25 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,46% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un crecimiento sostenido.

La cotización de Ethereum muestra un repunte reciente del 11.6% en la última semana, pero en el último año registra una variación del -57.24%, lo que implica una rentabilidad anual negativa pese al rendimiento positivo de corto plazo. Esto evidencia alta volatilidad: el avance semanal no compensa las pérdidas acumuladas y la tendencia de fondo sigue siendo bajista, aunque con señales de recuperación reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 28.96%, lo que es menor al 55.44% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.