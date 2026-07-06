Un hallazgo en Egipto tiene el potencial de transformar radicalmente el conocimiento existente acerca de Cleopatra. (Fuente: Representación creada con IA)

Un equipo de arqueólogos provenientes de Egipto y la República Dominicana ha descubierto una antigua estatua de mármol, que podría revelar el auténtico rostro de la faraona Cleopatra.

Este hallazgo arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna proporciona nuevas evidencias a los especialistas sobre la existencia y el legado de Cleopatra VII.

El hallazgo histórico de la estatua de Cleopatra y su ubicación

Durante un extenso período, Taposiris Magna, conocido como Templo de Osiris, ha atraído el interés de numerosos especialistas, dado que se creía que podría contener la tumba de Cleopatra VII y su consorte, Marco Antonio.

Las investigaciones realizadas en la sección sur del templo han revelado una colección valiosa de artefactos pertenecientes al periodo tardío ptolemaico, incluyendo un descubrimiento que podría confirmar la importancia histórica de este inmueble.

Los investigadores también encontraron un busto real y monedas con inscripciones del periodo ptolemaico. (Fuente: equipo Taposiris Magna, liderado por la arqueóloga Kathleen Martínez)

Nuevo hallazgo arqueológico: ¿es esta la verdadera escultura de Cleopatra VII?

En este sentido, se ha descubierto un notable busto de piedra caliza que presenta a un rey con un tocado, característico de los faraones de Egipto.

Los arqueólogos responsables de la investigación sugieren que la representación hallada podría ser una imagen de Cleopatra VII, dada la ornamentación del objeto y los íconos presentes en la escultura.

Entre los objetos más relevantes encontrados en esta misión arqueológica, se destaca una estatua de mármol blanco que representa a una mujer adornada con una corona real.

La estatua hallada en las ruinas de Taposiris Magna podría representar a Cleopatra VII, según arqueólogos egipcios y dominicanos. (Fuente: equipo Taposiris Magna, liderado por la arqueóloga Kathleen Martínez)

Nuevos hallazgos que enriquecen la comprensión de la época ptolemaica

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha emitido un comunicado que detalla recientes descubrimientos que enriquecen el entendimiento de la época ptolemaica. Los hallazgos son:

Necrópolis: se ha descubierto una amplia necrópolis que comprende 20 catacumbas, así como una tumba subterránea situada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de este sepulcro se encontraron nueve bustos de mármol blanco.

Artefactos de rituales: se hallaron diversas vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto que presenta la inscripción "La justicia de Ra se ha levantado".

Monedas y cerámicas: se descubrió una colección de monedas que incluyen inscripciones presuntamente vinculadas al reinado de Cleopatra.

¿Por qué importa el hallazgo?

Los descubrimientos arqueológicos revelan la vida cotidiana en Egipto.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la misión continuará su trabajo en la zona con el fin de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible vínculo con el reinado de Cleopatra VII.

Asimismo de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían ofrecer información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un importante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.

Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación para proteger los artefactos encontrados, asegurando que futuras generaciones puedan estudiar y apreciar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos esperan que estos esfuerzos también atraigan a más turistas interesados en la historia antigua de la región.

Este hallazgo también reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, por su parte, esperan desvelar más secretos que podrían transformar nuestra comprensión de este periodo histórico.