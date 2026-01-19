En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes, sobre todo, quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España y en otros países del mundo, la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este es el caso de Guillermo Martín, un joven enfermero español que ha decidido emigrar a Noruega y desde allí comparte varias de sus experiencias a través de su cuenta de TikTok (@guillemartinsaez).

Sumado a sus vídeos, Martín ha concedido varias entrevistas con medios españoles, en donde ha inferido en los motivos detrás de su partida y los beneficios de vivir en el país nórdico. Además, en más de una ocasión ha declarado que no desea volver a España en el futuro cercano, ya que ha encontrado mejores condiciones de vida en Noruega.

Los sueldos que cobran algunos españoles en otros países de Europa. (Fuente: archivo) mirsad sarajlic

La historia detrás del enfermero español que emigró a Noruega

“Yo a todo el mundo le digo que a mí Noruega me está cambiando la vida. Estoy muy contento con el trabajo, con las condiciones, con la gente, con la vida en el país… Esto no es Europa al 100%, sobre todo por las condiciones climáticas, pero al final estás a cuatro horas de España en avión, así que no es nada del otro mundo”, explica el enfermero en entrevista para Consalud.es.

En enero de 2022 el joven Martín decidió emprender su viaje con poco más que “dos maletas” y ahora recomienda esa decisión para miles de personas: “Noruega es un país ideal para probar una experiencia nueva y, sobre todo, para ahorrar una buena cantidad de dinero, que es lo que hace la mayor parte de la gente: están aquí uno o dos años y luego se vuelven”.

Desde que está en Noruega, reconoce que hace menos técnicas que cuando estaba en España, pero también depende mucho del trabajo. Tampoco ha hecho ni un solo turno de noche, sino que todo han sido contratos de día, de unas 37 horas semanales repartidas en cinco días, “aunque últimamente han salido noticias de que lo quieren rebajar a cuatro días de trabajo y tres de descanso”.

Otro detalle importante que ha develado en entrevista para Cope es la diferencia salarial que experimenta: mientras que en España no subía de los 1.400 euros, en Noruega su sueldo mensual no ha bajado de las 30.000 coronas noruegas, equivalentes a unos 2.800 euros. Esta cifra es después de pagar un 34% de impuestos, un esfuerzo fiscal que, según afirma, puede permitirse gracias a las condiciones laborales del país.

Los beneficios de mudarse a trabajar a Noruega, según Guillermo Martín. (Fuente: archivo)

¿Por qué el enfermero español decidió emigrar a Noruega y no quiere volver a España?

El enfermero tiene claro que no piensa regresar a corto plazo. “Ahora mismo, a España, bajo ningún concepto”, ha afirmado con contundencia. Se siente “bastante bien fuera, valorado” y disfruta de una estabilidad económica en un país que describe como “muy tranquilo”, donde “se vive muy bien”.

Guillermo explica esta situación de manera concisa: “El sueldo mínimo ha subido a 275 coronas, que vienen a ser unos 27 euros por hora. A final de año, quedan unos 60.000 euros brutos, aunque es verdad que de impuestos se paga un 35%. Pero sigue siendo un sueldo muchísimo mejor que el de España, y con mejores condiciones. En un mes normal te puedes embolsar unos 3.000 euros después de impuestos”.

“Con los noruegos es más complicado entablar una relación en frío, aunque, cuando consigues romper el hielo, te das cuenta de que son muy buena gente. La verdad es que yo al país no le veo cosas negativas, más allá de estar lejos de la familia, que es algo que te va a pasar en cualquier lado”, señala Guillermo. “En algunos momentos sí que es cierto que el trabajo se hace un poco tranquilo, y se echa de menos esa adrenalina. Pero claro, con un solo turno ya tienes suficiente cantidad en España”, sentencia el joven.