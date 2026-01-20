Reforma laboral | La ministra de Trabajo advirtió: “En el preaviso de despido tienes 6 horas semanales para buscar empleo”.

Muchos trabajadores desconocen derechos básicos cuando reciben un despido en España. En un nuevo video en TikTok, Yolanda Díaz ofreció una aclaración clave que ya circula en redes.

El artículo 53.2 es claro: durante el preaviso, el trabajador tiene derecho a una licencia de “seis horas semanales” para buscar empleo. Esto se aplica en despidos objetivos. No son dos horas diarias sino una bolsa de horas semanales a distribuir.

La ministra de Trabajo precisó en redes sociales que todo trabajador que reciba un despido objetivo y preaviso tiene derecho a “6 horas semanales para la búsqueda de empleo” sin que se vea afectado su salario. Antonio_Diaz

Una mujer le envió un audio explicando: “Me han avisado de que me van a despedir y me han dicho que tengo 30 días de lo que llaman preaviso”.

La trabajadora creía que podía usar “dos horas al día” para buscar empleo. Su jefe le dijo que no. Pero Díaz respondió con firmeza: “Tu jefe está vulnerando la ley”. La ministra señaló que el Estatuto de los Trabajadores protege este derecho. Y lo remarcó: “Insisto, sin perder retribución”.

Qué dice el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores

La base legal citada por la ministra es clara. El artículo 53.2 establece: “Durante el periodo de preaviso el trabajador [..] tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo”.

Esto aclara dudas comunes. La licencia no es opcional para la empresa. Es un derecho. El empleador está obligado a permitir que el trabajador organice esas horas. En el caso presentado por la mujer, con 15 días de preaviso, corresponderían 12 horas totales.

Reforma laboral | La ministra de Trabajo confirmó: “En el preaviso de despido tienes 6 horas semanales para buscar empleo” (foto: archivo).

Díaz también envió un mensaje directo: “Le mando un mensaje a tu jefe: lo que está haciendo es completamente ilegal y no se puede hacer”. Su respuesta generó un impacto significativo. Muchas personas desconocen esta parte del Estatuto.

Yolanda Díaz y su consultorio laboral en TikTok

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, mantiene un formato activo en TikTok. Allí responde dudas que los ciudadanos envían a modo de consulta. Ella misma lo describe como un espacio para resolver inquietudes que suelen generar incertidumbre.

La aclaración de la ministra funciona como guía para miles de trabajadores. El preaviso no implica cumplir la jornada completa sin excepción. La ley contempla el derecho a buscar empleo durante ese periodo con garantía salarial.

En este caso, la ministra escuchó completa la situación. La mujer concluyó su audio diciendo: “Siento que me están culpando por algo que no estoy haciendo mal. Yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad”. El mensaje tuvo amplia repercusión.