La marca automotriz MG ha alcanzado un nuevo hito al matricular 100.000 vehículos en España, apenas cuatro años y medio después de su relanzamiento en el país.

Entre los modelos más destacados, el MG ZS se ha consolidado como el SUV más vendido de España en los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2023, y en febrero de 2025, tanto en su versión híbrida como en su variante a gasolina, con un precio accesible que parte desde los 15.990 euros.

Su éxito se explica por la combinación de un diseño moderno, tecnología avanzada y un precio competitivo, que lo posicionan como uno de los vehículos más accesibles y completos del segmento.

MG ZS: ¿cómo está compuesto su motor?

El nuevo MG ZS gasolina Model Patch redefine la experiencia SUV con un enfoque en eficiencia y confort. Su rendimiento y suavidad de conducción lo han convertido en uno de los preferidos por los conductores que buscan equilibrio entre potencia, consumo y tecnología. Entre sus características principales se encuentran:

Motor gasolina eficiente, con rendimiento optimizado.

Experiencia de conducción asistida por MG Pilot , que incluye asistentes de seguridad y confort.

, que incluye asistentes de seguridad y confort. Suspensión ajustada para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad en todo tipo de terreno.

para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad en todo tipo de terreno. Dirección precisa y respuesta dinámica, ideal tanto para la ciudad como para viajes largos.

El MG ZS es un SUV híbrido que destaca por su confort y precio accesible. (Fuente: MG).

MG ZS: ¿cómo está integrado su diseño?

El diseño del MG ZS combina líneas modernas con una estética robusta y deportiva. Su nuevo frontal, inspirado en los clásicos de la marca, incorpora una parrilla prominente y faros LED de última generación que realzan su presencia en carretera. Asimismo, su diseño incluye:

Entrada sin llave y llantas de aleación de hasta 17″ .

y . Faros LED delanteros afilados con luz diurna de ancho completo.

con luz diurna de ancho completo. Interior en tonos negros , materiales suaves al tacto y acabados premium.

, materiales suaves al tacto y acabados premium. Volante multifuncional de tres radios con mandos tipo joystick.

con mandos tipo joystick. Palanca de cambios inspirada en el ala de un jet , con diseño ergonómico.

, con diseño ergonómico. Asientos calefaccionados y tapizados en imitación cuero , que reducen la fatiga del conductor.

, que reducen la fatiga del conductor. Sistema de climatización inteligente con regulación automática de temperatura.

con regulación automática de temperatura. Maletero de 443 litros y hasta 30 compartimentos de almacenamiento.

MG ZS: ¿qué elementos tecnológicos incorpora?

El nuevo MG ZS incorpora tecnología de vanguardia de serie, con una experiencia digital completa y sistemas de conectividad avanzados. Su doble pantalla y las funciones inteligentes del sistema MG iSMART permiten una conducción más cómoda, conectada y segura. En ese sentido, cuenta con los siguientes elementos: