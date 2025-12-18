Mercadona tiene un ambientador concentrado que arrasa por su aroma floral y su precio imbatible. Cómo perfumar el hogar por menos de 2 euros.

Lograr que el hogar huela bien no siempre depende de productos caros o complicados. A veces, basta con encontrar un ambientador potente, agradable y duradero, que se adapte al ritmo diario y deje una estela de frescura sin agobiar.

En este contexto, Mercadona ha dado en el clavo con uno de sus lanzamientos más comentados: un ambientador líquido concentrado que cuesta menos de 2 euros y que ya es un éxito de ventas en sus tiendas.

Las redes sociales lo han posicionado como uno de los imprescindibles para quienes cuidan los detalles del hogar. El motivo está en su relación calidad-precio, su aroma delicado pero persistente, y su fácil aplicación. Se trata de un producto que no solo elimina malos olores, sino que convierte cualquier rincón en un espacio acogedor.

El ambientador concentrado que conquista por su eficacia

El ambientador líquido concentrado Foresan Deluxe está elaborado por Laboratorios Forenqui y se presenta en un envase de 125 ml con un precio de solo 1,70 euros. Aunque pequeño en volumen, su alta concentración lo convierte en un producto duradero y eficaz. Unas pocas gotas bastan para perfumar durante hasta 48 horas.

Su composición en base a aceites proporciona una fragancia fresca que mezcla limón, bergamota, rosa y vainilla, lo que genera un aroma floral equilibrado, ni excesivamente dulce ni artificial.

La aplicación es sencilla: se puede verter sobre ambientadores cerámicos, mopas, tapetes de entrada o incluso en el cubo de fregar, logrando así que el perfume se extienda por toda la casa.

Su versatilidad lo convierte en uno de los productos más apreciados por los usuarios que buscan opciones económicas, pero con buen rendimiento. Además, al no necesitar pulverizador ni sistemas de recarga, es también una alternativa más sostenible y minimalista.

Concentrado, económico y duradero: así es el ambientador Foresan Deluxe que enamora a los clientes por su aroma y practicidad. Mercadona

Otra opción para aromatizar la casa sin pagar de más

Para quienes prefieren opciones en spray listas para usar, Mercadona ofrece también el ambientador Bosque Verde, aroma ropa limpia. Este producto está pensado para quienes aman ese olor a prendas recién lavadas que transmiten orden, frescura y pulcritud.

El frasco contiene 400 ml y tiene un precio de 1,75 euros. Su fórmula ha sido diseñada para neutralizar olores en ambientes cerrados como habitaciones, salones o incluso dentro de armarios y zapateros. La boquilla pulverizadora permite una difusión homogénea, y el resultado es inmediato: un ambiente que huele a limpio, sin resultar invasivo.

Ambos productos responden a una tendencia creciente en el cuidado del hogar: crear espacios confortables mediante aromas agradables, que evocan bienestar, calma y personalidad. Y si además el precio acompaña, es comprensible por qué tantos usuarios los están recomendando en redes sociales y foros especializados.