Este detergente hipoalergénico de Mercadona mantiene las toallas suaves tras cada lavado y tiene un precio muy conveniente.

En muchos hogares, las toallas rápidamente pierden suavidad, frescura y capacidad de absorción con el paso de los lavados. La razón no siempre es la calidad del textil, sino el uso de productos de limpieza inadecuados.

Mercadona ha lanzado una solución asequible y eficaz: el detergente hipoalergénico de colonia Bosque Verde, una opción que cuida las prendas más delicadas como si fueran nuevas, especialmente las toallas. Su precio, de apenas 3,40 euros por botella, lo convierte en uno de los productos estrella de su línea de limpieza.

El detergente hipoalergénico Bosque Verde está disponible en todas las tiendas Mercadona y online.

Por qué este detergente de Mercadona cuida tus toallas

El detergente Colonia hipoalergénico Bosque Verde está formulado para evitar residuos agresivos que deterioren las fibras textiles. Su perfume suave a colonia y su composición libre de alérgenos conocidos permiten su uso en ropa de niños, bebés y personas con piel sensible. Es ideal para prendas que tienen contacto directo con la piel, como sábanas, ropa interior y, por supuesto, toallas de baño.

Cada botella ofrece hasta 50 lavados, lo que representa una excelente relación calidad-precio. Además, se puede utilizar tanto en lavadora como para lavado a mano, sin perder eficacia. Muchos usuarios destacan que tras varios ciclos, las toallas conservan su tacto esponjoso, el color original y una fragancia fresca sin resultar invasiva.

Según la información proporcionada por Mercadona en su web oficial, el producto está formulado para minimizar el riesgo de alergias, posee un perfume tipo colonia, y cumple con el Reglamento Europeo sobre detergentes (Reglamento CE Nº 648/2004).

Consejos para mantener tus toallas suaves y como nuevas

El uso del detergente adecuado es solo una parte del cuidado textil. Aquí van algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de tus toallas:

Evitar el suavizante convencional : puede dejar residuos que reducen la absorción.

No sobrecargar la lavadora : permite un mejor enjuague.

Lavar a 40 ºC máximo : protege las fibras sin comprometer la higiene.

Secado natural siempre que sea posible: el calor excesivo de la secadora daña el tejido.

El Detergente ropa Colonia Hipoalergénico Bosque Verde líquido destaca por su perfume suave, fórmula respetuosa y hasta 50 lavados por solo 3,40 euros.

ombinando estos hábitos con el uso del detergente Bosque Verde, tus toallas durarán más y ofrecerán mayor comodidad en cada uso.

Este producto está disponible tanto en tiendas físicas de Mercadona como en su plataforma online oficial.