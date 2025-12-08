El producto de Mercadona que tiene a todos cautivados: tu vestimenta limpia por menos de 2 euros.

Has intentado diversas opciones, pero tu detergente habitual no cumple con las expectativas. No logra eliminar las manchas difíciles y el aroma a perfume se desvanece rápidamente.

No te preocupes más porque la solución está de la mano de Mercadona. La cadena valenciana, propiedad de Juan Roig, se distingue por su innovación y el cuidado hacia sus leales clientes. En esta ocasión, ha reformulado uno de sus productos estrella, logrando así mejorar la experiencia de los usuarios.

Este clásico de siempre regresa a las góndolas con una fórmula renovada, más potente y efectiva. Shutterstock

El detergente de Mercadona que transformará tu ropa por completo

Se trata del suavizante de ropa Nutrive Bosque Verde concentrado, un producto tradicional que se relanza con una fórmula mejorada, ofreciendo una mayor eficacia que dejará todas sus prendas con un perfume fresco y exquisito.

El clásico suavizante de ropa Nutrive ahora es más efectivo en el tratamiento de manchas difíciles y revitaliza los colores de su vestimenta favorita.

Además, como lo destacan desde Mercadona, una pequeña cantidad de este producto es suficiente para lograr resultados excepcionales. Cada prenda saldrá del lavarropas con un aroma cautivador y una textura suave y esponjosa.

Pero eso no es todo. También facilita el planchado y minimiza la electricidad estática, permitiendo lavar todo tipo de tejidos sin comprometer la forma, el color y la suavidad original.

Cómo mantener tu ropa en perfecto estado tras cada lavado

Además de utilizar el suavizante de ropa Nutrive Bosque Verde concentrado, le sugerimos seguir las siguientes recomendaciones para que sus prendas mantengan su calidad y apariencia por un periodo prolongado: