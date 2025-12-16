Esta base de maquillaje de Mercadona está en tendencia: deja la piel luminosa y natural. (Fuente: Freepik.es).

Encontrar la base de maquillaje perfecta no siempre es tarea fácil. Elegir el tono adecuado, acertar con la textura y lograr un acabado natural que se adapte al tipo de piel suele requerir pruebas y comparaciones.

Con el objetivo de simplificar esta búsqueda, Mercadona ha renovado por completo su línea de maquillaje, incorporando fórmulas más actuales y alineadas con las últimas tendencias del sector beauty.

Dentro de esta actualización destaca el Maquillaje Sérum de Mercadona, un producto que se ha convertido en uno de los más comentados por su acabado luminoso y su textura ultraligera.

Diseñado para fundirse con la piel como una segunda capa, este maquillaje promete un resultado natural, ideal para el uso diario y especialmente atractivo para quienes buscan un look fresco y sin efecto máscara.

¿Cómo es el Maquillaje Sérum de Mercadona?

El Maquillaje Sérum forma parte de la nueva gama de bases faciales de Deliplus y está pensado para quienes priorizan la naturalidad frente a la cobertura alta.

Su fórmula fluida ofrece un acabado luminoso que realza la piel sin sobrecargarla, por lo que resulta especialmente adecuado para pieles secas o maduras, aunque puede utilizarse en todo tipo de piel.

Principales características del producto

Cobertura baja , ideal para unificar el tono sin ocultar la textura natural de la piel.

Acabado luminoso y natural , perfecto para un efecto “buena cara”.

Textura ultraligera , tipo sérum, que se funde fácilmente con la piel.

Formulado con camomila , un ingrediente conocido por sus propiedades calmantes.

Aplicador con gotero , que permite una dosificación precisa y evita desperdicios.

Modo de uso versátil: puede aplicarse con brocha o con las manos; se recomienda agitar antes de usar.

Está disponible en varios tonos para adaptarse a distintos tipos de piel: beige muy claro, beige claro, beige medio y beige oscuro.

¿Cómo comprar la base de maquillaje sérum?

El Maquillaje Sérum de Mercadona se comercializa en envases de 28 ml y tiene un precio de 7 euros por unidad, lo que lo posiciona como una opción accesible dentro del maquillaje low cost.

Puede adquirirse en tiendas físicas de Mercadona, en la sección de cosmética, y está sujeto a disponibilidad según el stock de cada establecimiento.