Tras el suicidio de Kurt Cobain el 5 de abril de 1994, muchas teorías conspirativas salieron a la luz y provocaron dudas acerca de su muerte. Ahora, un nuevo informe reveló un detalle escalofriante que daría un giro inesperado en el caso del cantante. De acuerdo al informe policial, el vocalista de Nirvana fue encontrado en su casa de Seattle con una herida de bala en la cabeza y una nota de suicidio. Sin embargo, un grupo de investigadores afirma que el compositor no se quitó la vida. Un equipo privado de expertos forenses, liderado por el especialista Brian Burnett (experto en sobredosis combinadas con trauma por arma de fuego) y la investigadora Michelle Wilkins, revisó la autopsia original, fotografías de la escena, reportes toxicológicos y evidencias físicas de Kurt Cobain. Tras un análisis multidisciplinario, que se publicó en el International Journal of Forensic Science, concluyen que la muerte fue un homicidio escenificado como suicidio. “Hay cosas en la autopsia que dicen, bueno, espera, esta persona no murió muy rápidamente por un disparo”, indicó Wilkins que remarcó que la muerte tuvo que ver con una sobredosis de heroína y no con una herida de bala fatal. De esta manera, especificaron que encontraron necrosis del cerebro y el hígado, líquido en los pulmones y hemorragia en los ojos. “Esto ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego”, explicaron los expertos. “Esto es un homicidio”, aseguran los especialistas al describir que la escena en donde encontraron al artista estaba “muy limpia”. Precisamente, destacaron la posición del arma con huella de contacto pasivo en la mano, además de que su mano izquierda no tenía salpicaduras de sangre ante semejante impacto. En ese sentido, indicaron que la gran concentración de heroína en sangre encontrada indujo a un coma profundo al oriundo de Washington. Por esta razón, era físicamente imposible que sostuviera aquella escopeta Remington calibre 20 para quitarse la vida y que fue posteriormente encontrada en la escena. Los forenses especificaron diez detalles que revelarían que Kurt Cobain no se quitó la vida y contradicen a la versión oficial: