España desafía a las potencias militares y lidera la construcción del AURIGA: el vehículo de combate europeo blindará al continente

El proyecto AURIGA marca un paso decisivo en el desarrollo del futuro vehículo de combate europeo. La iniciativa busca diseñar un blindado modular y adaptable. El objetivo es reforzar la protección del continente mediante tecnologías innovadoras.

La empresa Santa Bárbara Sistemas será el coordinador nacional en España. Así lo confirmó la compañía en un comunicado oficial. El programa se enmarca dentro del Fondo Europeo de Defensa.

AURIGA responde a la necesidad de modernizar la defensa terrestre europea. También apunta a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de la Unión Europea.

España lidera el desarrollo del blindado europeo

Santa Bárbara Sistemas encabezará en España el proyecto AURIGA. El programa reúne a grandes compañías del sector militar europeo. Junto a la empresa española participan el grupo italiano Leonardo, la británica BAE Systems y la francesa KNDS.

El futuro vehículo de combate europeo mejorará la protección, la movilidad y la conciencia situacional. Estas capacidades son claves para los nuevos escenarios de defensa.

El proyecto AURIGA se alinea con los objetivos estratégicos de la Unión Europea. Busca fortalecer la industria de defensa del bloque. También apunta a aumentar la autonomía estratégica europea. La cooperación industrial es central en este enfoque común.

La iniciativa se vincula con otros programas clave. Entre ellos figuran el futuro avión de combate europeo FCAS y el Programa Europeo de la Industria de Defensa.

Durante los próximos 36 meses, AURIGA reunirá a fabricantes y socios de 18 países. El objetivo será diseñar y demostrar tecnologías disruptivas.

Santa Bárbara refuerza su papel en la defensa europea

Santa Bárbara aseguró que su participación abarca todas las actividades clave del desarrollo. La empresa destacó su experiencia en vehículos blindados.

La compañía afirmó que el proyecto consolida su posición como “actor clave en la autonomía estratégica de España y en el futuro de la defensa terrestre europea”.

El director general Alejandro Page destacó el recorrido tecnológico de la firma. “La experiencia y el éxito de nuestra familia de vehículos de combate ASCOD, un producto al nivel tecnológico más alto del mercado, nos convierte en una de las referencias del sector a escala europea”.