El Ministerio de Sanidad español ha firmado un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El pacto actualiza una norma que llevaba 22 años sin modificaciones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el acuerdo tras años de negociaciones con las organizaciones sindicales del sector. El texto ha sido rubricado por SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF.

El nuevo Estatuto Marco todavía debe pasar por el Consejo de Ministros y tramitarse como ley en el Congreso y el Senado. Sanidad confía en completar el proceso durante la legislatura.

Un acuerdo sindical amplio para el nuevo Estatuto Marco

Mónica García destacó el alcance del pacto alcanzado con los sindicatos sanitarios. “Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años”.

La ministra defendió el diálogo como eje del proceso negociador. “El diálogo es el único camino”, subrayó durante el anuncio del acuerdo. “Es el acuerdo más amplio alcanzado nunca para un Estatuto de estas características en nuestro Sistema Nacional de Salud”, afirmó la titular de Sanidad al valorar el resultado final.

El texto pactado pone fin a las guardias de 24 horas y las reduce a un máximo de 17. También limita la jornada semanal a 45 horas. El nuevo Estatuto Marco establece oposiciones cada dos años y procedimientos de movilidad voluntaria abiertos y anuales. Además, regula los tiempos de descanso y reconoce el derecho a la conciliación.

El acuerdo incorpora dos capítulos nuevos dedicados a los investigadores dentro del sistema sanitario. Sanidad considera que se trata de avances estructurales para el personal del SNS.

Críticas de sindicatos médicos y debate sobre la representación

Antes de la firma, uno de los sindicatos médicos avanzó que se sienten “infrarrepresentados” en la negociación. Consideran que el acuerdo alcanzado es un “grave error”.

La ministra criticó los “intentos de deslegitimización” de la mesa negociadora. Aseguró que “está constituida de manera democrática a pesar de los bulos”. Sanidad también se refirió al levantamiento de la mesa por parte de CESM-SMA. Este sindicato ha convocado un paro semanal a partir del 16 de febrero.

CESM-SMA reclama un estatuto específico para los médicos del Sistema Nacional de Salud. Mónica García expresó su “máximo respeto” por la huelga convocada.

No obstante, la ministra se mostró contraria a “fragmentar el sistema” con varios estatutos. Defendió un marco común para todos los profesionales sanitarios. “Cualquier organización sindical la puede llevar mañana mismo al Congreso de los Diputados”, explicó sobre esta reivindicación.

El respaldo de CCOO, UGT y CSIF al acuerdo

Desde CCOO, Humberto Muñoz defendió que los firmantes representan “mayoritaria y legítimamente” a los trabajadores del SNS. Subrayó que “la asistencia sanitaria es un trabajo en equipo”.

UGT afirmó que el acuerdo es “consecuencia directa de la movilización sindical”. Reconoció que el texto “no resuelve todo”, pero marca “un antes y un después”.

CSIF señaló que el pacto es el primer paso para cumplir las expectativas del sector. “Estaremos vigilantes tanto en el trámite parlamentario como en el cumplimiento”, afirmó Fernando Hontangas.