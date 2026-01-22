España defiende su compromiso con la OTAN con un gasto en Defensa del 2,1% del PIB.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha reafirmado el compromiso de España con la OTAN, puesto en duda por la administración estadounidense, lo que se traducirá en la aportación prevista por el Gobierno para la defensa, que representa un 2,1% del producto interior bruto (PIB).

Al igual que hiciera esta mañana su homólogo de Exteriores, José Manuel Albares, Cuerpo ha destacado que España “es un socio confiable de la OTAN”, que cubrirá “las capacidades que se nos asignen”, ya que de ningún modo “vamos a dejar a la OTAN desprotegida”.

Carlos Cuerpo ha destacado que España “es un socio confiable de la OTAN”, que cubrirá “las capacidades que se nos asignen”.

Ambos han respondido a las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que esta mañana en el Foro Económico Mundial ha acusado a España de ser “un aprovechado” por ser “el único país de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB”.

España pondrá sobre la mesa “lo que sea necesario, miles de millones de euros” , ha dicho el ministro, que ha insistido en el compromiso de España con la alianza atlántica, en un momento en el que parece que impera “un espíritu de negociación y diálogo”.

Fuente: EFE