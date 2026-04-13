El ferrocarril que conectará Europa y Asia a través de Estambul ha dado un paso significativo con la formalización de acuerdos preliminares para asegurar 6750 millones de dólares. Este proyecto, promovido por Turquía, se perfila como el más importante desarrollo ferroviario financiado con capital extranjero en el país. La nueva línea ferroviaria atravesará el Bósforo y se establecerá como una infraestructura clave para la conexión entre continentes. El ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, ha confirmado el progreso de las negociaciones con entidades internacionales. Según lo expuesto, esta iniciativa no solo ampliará la red ferroviaria, sino que representará un hito en la movilidad y el transporte de mercancías entre Europa y Asia. El sistema, una vez completado, tendrá la capacidad de transportar 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas de mercancías anualmente, lo que representa un avance considerable en la infraestructura logística de Turquía. El ferrocarril que conectará Europa y Asia tendrá una longitud de 125 kilómetros y atravesará el norte de Estambul. Esta línea unirá Gebze con Halkali mediante el puente Yavuz Sultan Selim. Este trazado facilitará la integración en una única red de los dos principales aeropuertos de la ciudad, fortaleciendo la conectividad y disminuyendo los tiempos de transporte tanto para pasajeros como para carga. El proyecto dispone de **acuerdos preliminares** con seis importantes prestamistas internacionales. Entre ellos se encuentran el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. “El propósito de nuestra gestión consiste en finalizar el proceso de licitación y ceder el terreno en el presente año, a fin de que se inicien las obras de construcción”, afirmó Uraloglu.