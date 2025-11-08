Muchos adultos mayores creen estar completamente exentos de tributar cuando venden una vivienda. Sin embargo, la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece condiciones precisas para acceder a beneficios fiscales.

El aviso reciente de Hacienda pone el foco en quienes, superados los 65 años, venden inmuebles sin cumplir ciertos requisitos.

Aunque existe una exención importante para la vivienda habitual, esta no se extiende a segundas residencias ni a propiedades con usufructos compartidos. Además, la imputación de renta inmobiliaria sigue vigente para cualquier vivienda no arrendada o desocupada.

¿Qué condiciones deben cumplirse para evitar pagar impuestos por la venta?

La principal excepción que contempla la ley beneficia únicamente a quienes venden su vivienda habitual. Si se trata de la residencia permanente del titular, la ganancia obtenida por la venta no se incluye en la base imponible del IRPF.

Este beneficio se aplica incluso si el inmueble se vende mediante fórmulas como la nuda propiedad, siempre que el vendedor conserve el derecho de uso vitalicio.

No obstante, la Agencia Tributaria ha sido clara: el beneficio no se aplica a segundas viviendas ni a aquellas en las que el titular no reside de manera efectiva. Tampoco se extiende a propiedades donde conviven usufructuarios y nudo propietarios, como ocurre en ciertos procesos hereditarios. En esos casos, la ganancia patrimonial sí debe declararse.

¿Cómo funciona la exención por renta vitalicia y quién puede acceder a ella?

Existe otra vía para evitar tributar por la venta de un inmueble: la reinversión del importe en una renta vitalicia. Este mecanismo está disponible para personas mayores de 65 años que destinen el dinero de la venta a contratar un seguro que les otorgue ingresos periódicos de por vida.

El contrato debe formalizarse en un plazo breve posterior a la operación de venta.

Sin embargo, este beneficio fiscal tiene condiciones específicas. La renta no puede disminuir más de un 5% anual, solo puede tener un beneficiario tras el fallecimiento del titular, y los herederos no deben recibir un porcentaje mayor al autorizado por ley.

Además, el monto máximo exento es de 240.000 euros. Cualquier excedente deberá tributar según lo establecido en el IRPF.