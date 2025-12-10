El Salario Mínimo supera a la inflación y cierra noviembre con su mayor aumento: los convenios colectivos se mantienen en 3,49%

La subida salarial media pactada por los convenios colectivos en España con efectos económicos en 2025 se mantuvo en el 3,49%, lo que significa que está por encima de la inflación, que el mes pasado se situó en el 3%.

Este incremento salarial también supera el registrado en noviembre del año pasado. En ese entonces, los salarios aumentaron en los convenios colectivos por una media del 3,05%, según la estadística actualizada por el Ministerio de Trabajo.

Desde agosto de 2024 la subida salarial pactada en convenio está por encima del 3%, en línea con la recomendación general del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025, que contemplaba aumentos del 3% para este ejercicio.

El nuevo convenio que regirá a partir de 2026 para los aumentos salariales. (Fuente: archivo)

Los retrasos en el nuevo acuerdo para la negociación colectiva

A menos de un mes para cerrar el año, patronal y sindicatos aún no se han sentado para pactar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El actual fue firmado para el trienio 2023-2025.

Este pacto a firmar servirá de referencia para la negociación de los convenios colectivos ya abiertos y para los que toque renovar en 2026. El AENC todavía en vigor contempla un alza adicional de hasta un 1% cada año si el incremento de sueldos queda por debajo del incremento de los precios.

La subida salarial media pactada en los convenios conocidos y registrados con efectos económicos en 2023 fue del 3,61 %, año que cerró con una inflación anual del 3,1 %, mientras que la subida salarial media de 2024 fue del 3,32% y la inflación se situó en el 2,8%.

Los aumentos que ofrecen las empresas en España. (Fuente: archivo)

Los aumentos ofrecidos por las empresas para sus empleados

La subida salarial media hasta noviembre bajó al 2,83% en el caso de los convenios de la empresa. Este valor se mantuvo por debajo de la inflación del 3%.

El aumento salarial llega al 3,53% de media en el caso de los convenios de ámbito superior a la empresa. También es superior a la media del 3,49 % la subida para los convenios firmados en 2025 (4,15%) e inferior para los convenios suscritos antes (3,28%).

De esta forma, de los 9,65 millones de trabajadores amparados por convenio, solo 3,32 millones tienen este mecanismo de revisión salarial y solo menos de una tercera parte con efectos retroactivos.

Fuente: EFE