En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

Entre dichas festividades se encuentra La Epifanía del Señor, un festivo que se celebra cada martes, 6 de enero de 2026 para mantener viva la historia de España.

Epifanía del Señor (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el martes 6 de enero?

La celebración de la Epifanía del Señor, que tiene lugar el 6 de enero, conmemora la adoración del Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos. Estos sabios, provenientes del Oriente, viajaron guiados por una estrella para rendir homenaje al recién nacido y ofrecerle regalos. Este evento simboliza el reconocimiento de Jesucristo como Rey y salvador de la humanidad, marcando la revelación de su divinidad al mundo pagano.

La Epifanía también representa el cierre del periodo navideño en muchos países, especialmente en aquellos de habla hispana. La tradición de dar regalos a los niños en esta fecha se ha popularizado, convirtiéndose en un momento de alegría y celebración familiar. Los niños escriben cartas a los Reyes Magos, esperando recibir los obsequios que han deseado durante el año.

Además, la Epifanía es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas, que significa revelación o aparición. A través de la adoración de los Reyes Magos, se manifiesta la llegada de Cristo al mundo, un evento que ha sido celebrado a lo largo de los siglos y que continúa siendo una parte importante de la cultura y la tradición en diversas comunidades alrededor del mundo.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Epifanía del Señor?

Para celebrar el Día de Reyes, las familias se preparan con entusiasmo la noche del 5 de enero. En muchos países, se organiza la Cabalgata de los Reyes Magos, donde se realizan desfiles con carrozas y personajes que representan a los Reyes. Los niños limpian sus zapatos y los colocan en un lugar visible, junto con un vaso de agua o leche y dulces, para recibir los regalos al día siguiente.

El 6 de enero, las familias se reúnen para disfrutar de un festín que incluye el tradicional Roscón de Reyes, un bollo decorado con frutas confitadas. Este día simboliza el cierre de la temporada navideña y es una ocasión para compartir alegría y regalos, recordando la llegada de los Reyes Magos al Niño Jesús.