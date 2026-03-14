Las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 se celebrarán este domingo 15 de marzo. Casi dos millones de ciudadanos están convocados a votar en 4.470 mesas electorales distribuidas por toda la comunidad. Cada mesa necesita un presidente y dos vocales, seleccionados por sorteo público realizado por los ayuntamientos desde el 14 de febrero bajo supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Las notificaciones, junto con el Manual de Instrucciones para Miembros de Mesas Electorales, se envían en los tres días siguientes al sorteo. Los suplentes solo actúan si son requeridos. La designación no es opcional. El presidente debe tener título de Bachiller o FP de segundo grado, mientras que los vocales solo necesitan saber leer y escribir. Todos los miembros deben ser menores de 70 años (entre 65 y 70 pueden renunciar voluntariamente). Una vez notificado, tienes la obligación legal de presentarte en el centro electoral antes de que abran las urnas para controlar el voto, el recuento y el escrutinio. Para estas elecciones del 15M, quienes no asistan a la mesa sin causa justificada constituirán un delito electoral regulado en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El presidente, los vocales y sus suplentes que no concurran, abandonen la mesa o incumplan sus funciones sin justificación válida incurrirán en una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. Esta sanción es clara y directa: no presentarse sin motivo aceptado puede derivar en proceso judicial y consecuencias penales graves. La ley contempla causas eximentes muy concretas que debes alegar obligatoriamente: Además, los trabajadores por cuenta ajena y funcionarios tienen derecho a permiso retribuido completo si el domingo es día laboral, más una reducción de jornada de cinco horas al día siguiente. Si tienes entre 18 y 64 años y no puedes asistir, debes presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente al municipio donde estás empadronado. La Junta evaluará tu causa y decidirá si la acepta o la rechaza. Si no alegas o tu excusa no es válida, la sanción por no presentarte se aplica automáticamente. Los suplentes también están obligados si son llamados, por lo que el procedimiento es el mismo.