Este domingo 15 de marzo de 2026, los ciudadanos de Castilla y León acuden a las urnas en las elecciones autonómicas del 15M. Una jornada clave para determinar la gobernabilidad de la comunidad, donde la distribución territorial de los procuradores cobra especial relevancia. Tras dos semanas de campaña intensa, muchos votantes se preguntan a partir de qué hora están abiertos los colegios electorales y cuándo cierran. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 de la mañana y permanecerán abiertos hasta las 20:00 de la tarde, momento en el que se cerrarán definitivamente. Si en el horario de cierre aún hay gente en la fila, podrá votar de igual manera. Desde el campo charro hasta las montañas de León, los electores que no hayan votado por correo podrán acudir a los centros educativos con su DNI para depositar su papeleta. Existe una excepción importante en los pueblos con baja densidad de población: si todos los electores acuden a votar a primera hora, el recuento finalizará pronto y la delegación electoral podrá cerrarse antes. En cambio, en las grandes ciudades la abstención suele ser mayor, por lo que las mesas electorales permanecerán activas en el recuento hasta altas horas de la tarde o incluso las primeras horas de la noche. La jornada del domingo estará marcada por varios hitos temporales que los ciudadanos seguirán con atención: