Este domingo 15 de marzo de 2026 se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León, por lo que es necesario saber el colegio electoral y la mesa en donde corresponde votar en esta ocasión. Vale destacar que, después del anuncio de las elecciones anticipadas, 2.097.768 personas están autorizadas a votar, después de los más de 100.000 votantes que se sumaron desde 2022. En las semanas previas a la votación, cada votante recibió por correo común una tarjeta en donde se le notifica tanto el colegio electoral como la mesa en la que vota este domingo 15 de marzo. Ahora bien, existe la posibilidad de que no la hayan recibido o se haya extraviado. En ese caso, lo podrán comprobar a través del sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo necesitarán ingresar datos básicos de su código postal y calle en la que residen. Además, también pueden chequear esta información de forma presencial, ya sea en el ayuntamiento o en la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral (consultar en este enlace direcciones y teléfonos) o mandar un mail a junta.electoral@ccyl.es. Para este domingo, podrán votar todos los castellanoleoneses mayores de edad y que estén dentro del censo electoral, sin importar su lugar actual de residencia. No podrán votar aquellos que fueron condenados por alguna sentencia judicial. Para acudir a la mesa, es obligación presentar el DNI original o cualquier otro documento oficial que acredite su identidad, tal como un pasaporte o la licencia de conducir. Si bien la documentación puede estar caducada, no se admiten fotocopias de la misma. Con respecto a la tarjeta censal emitida por la Oficina del Censo Electoral (OCE) y que recibieron por correo días antes, no es necesario que la presenten a la hora de los comicios. Solamente sirve para informar a la población sobre el censo, la sección y su mesa correspondiente.