La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una orden de retirada urgente por una veintena de productos adelgazantes que han llegado al mercado nacional. Estos productos, disponibles en distintos puntos de venta, han sido objeto de una prohibición debido a la detección de una sustancia no autorizada en su composición.

Esta advertencia se origina tras una investigación policial, en el marco de la conocida como Operación Triki, y afecta a productos que se distribuían por España presentándose como suplementos naturales para adelgazar.

Retiran del mercado estos productos adelgazantes

El organismo, que opera bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades de estos productos en todos los establecimientos.

La razón de esta acción es la presencia de sibutramina, un principio activo suspendido en la Unión Europea desde 2010, y en algunos casos también de fenolftaleína. Ninguna de estas sustancias figuraba en el etiquetado, por lo que los productos ocultaban al consumidor su verdadera composición.

Cuáles son los productos afectados por la alerta

La Aemps ha comunicado que la retirada afecta a los siguientes productos adelgazantes:

Slim U, Slim U Pro y P57 Hoodia

Bikini Siluet Perfect, Slim 24 y 14 Día

Fatzorb, AB Slim y Get Lean

Slimina, Burn and Slim y Body Slim

Black Panther y Li Da Ultra

Aphrodite Thermoslim Coffe, Aphrodite Plus y Aphrodite LipoDetox

Aphrodite Green Plus, Aphrodite Forte Plus y Aphrodite Forte

Pineapple Slimming Peptide y Pezo Mega

De todos ellos, los productos Fatzorb, AB Slim, Get Lean, Slimina, Burn and Slim, Body Slim y Black Panther contienen además fenolftaleína, una segunda sustancia no autorizada.

Qué riesgos tienen estas sustancias

La agencia ha instado a las personas que tengan alguno de estos productos en sus hogares a abstenerse de consumirlos. La sibutramina es un supresor del apetito que produce sensación de saciedad, pero que también aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, con casos registrados de arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves.

Otros efectos asociados a su consumo son sequedad de boca, dolor de cabeza, insomnio o estreñimiento. Por su parte, la fenolftaleína es un laxante estimulante cuyos riesgos se relacionan con una excesiva pérdida de líquidos y electrolitos. Esta sustancia formaba parte de medicamentos con receta para la obesidad, pero su comercialización fue suspendida en la UE en 2010 por estos efectos adversos.

Qué hacer si se tiene alguno de estos productos

La recomendación de Sanidad es clara: quien tenga en casa cualquiera de estos productos no debe consumirlo. La sibutramina formaba parte antaño de medicamentos con receta para tratar la obesidad, pero su comercialización fue suspendida en la UE en 2010 precisamente por su relación con efectos adversos cardiovasculares graves.

Ante cualquier duda o si se han notado síntomas tras consumir alguno de estos adelgazantes, lo más prudente es consultar con un profesional sanitario. La retirada busca precisamente evitar que estos productos, comercializados de forma irregular, sigan llegando a los consumidores.

Con información de: EFE