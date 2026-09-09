La llegada de la F1 a Madrid coincidirá con los primeros días del curso escolar y activará un fuerte dispositivo de movilidad alrededor del circuito de MADRING. Los cortes de tráfico comenzarán este jueves 10 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 14.

La principal duda entre las familias es si la Fórmula 1 obligará a suspender las clases en Madrid. Por el momento, no existe ninguna decisión oficial que establezca un cierre general de los colegios por la carrera.

El impacto estará sobre todo en los desplazamientos. El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y ha previsto refuerzos de Metro, Cercanías, autobuses y cinco lanzaderas.

Es oficial | Madrid restringirá el tráfico por la F1 desde este jueves y todos estos colegios podrían no tener clases. Foto: Reuters

¿Se suspenden las clases en Madrid por la Fórmula 1?

Las clases en Madrid continúan según el calendario escolar previsto. La celebración del Gran Premio no implica, por sí sola, el cierre de colegios ni la suspensión general de la actividad lectiva.

El día más delicado será el viernes 11 de septiembre, cuando coincidan la jornada escolar y el comienzo de la actividad del Gran Premio. Ese escenario puede complicar especialmente los accesos en las zonas próximas a IFEMA, Valdebebas y Hortaleza.

Por eso, aunque los centros continúen abiertos, algunas familias deberán modificar sus recorridos habituales para evitar los principales cortes de tráfico.

F1 en Madrid: estas son las calles afectadas desde el jueves

Desde el 10 hasta el 14 de septiembre habrá cortes en varios tramos de Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral, además de distintas glorietas próximas al circuito.

También habrá cambios de circulación en Alejandro de la Sota. Desde el día 11 se cerrará una de sus calzadas y la restante funcionará en doble sentido.

Entre el 11 y el 13 se activará además una corona interior de tráfico restringido alrededor del recinto. Dentro de ese perímetro no podrá acceder el público general en vehículo privado sin acreditación ni los vehículos que circulen simplemente de paso.

Qué zonas pueden tener más problemas para llegar a los colegios

Es oficial | Madrid restringirá el tráfico por la F1 desde este jueves y todos estos colegios podrían no tener clases. ChatGPT (Ilustración con IA)

Las mayores restricciones se concentrarán en los alrededores de Vía de Dublín, Alejandro de la Sota, avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Ribera del Sena, Ribera del Loira y la M-40.

En caso de elevada saturación, las autoridades podrán ampliar los cortes de tráfico a accesos de la M-40, la M-11 y vías que conectan Hortaleza con el entorno del circuito.

También habrá controles específicos en Las Cárcavas para impedir que el tráfico del evento se traslade a las calles residenciales. Los vecinos podrán acceder con acreditación y el transporte público habitual continuará funcionando.

Así, la F1 no supondrá una suspensión general de las clases en Madrid, pero sí puede alterar de forma importante la movilidad de las familias que estudien o trabajen cerca de MADRING.