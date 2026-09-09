Una práctica casera de jardinería ganó popularidad por su bajo costo y porque permite aprovechar un residuo de cocina: dejar cáscaras de banana en agua para obtener un líquido que luego se utiliza para regar las plantas. El método se promociona como una alternativa natural para aportar nutrientes y favorecer el crecimiento.

Las cáscaras de banana contienen potasio, un nutriente que las plantas necesitan para distintos procesos de crecimiento y para la producción de flores. Sin embargo, especialistas en jardinería advierten que el agua obtenida de las cáscaras no funciona como un fertilizante completo y que su aporte nutricional es limitado.

¿Por qué se recomienda mezclar cáscaras de banana con agua?

La preparación se basa en una propiedad del potasio: es soluble en agua y puede pasar desde las cáscaras al líquido cuando estas permanecen en remojo.

Por ese motivo, algunas personas utilizan el denominado “agua de banana” para regar sus plantas y aportar una pequeña cantidad de este nutriente. La Universidad de California señala que esta práctica puede sumar algo de potasio y, utilizada de manera moderada, no debería causar daños.

Mezclar cáscaras de banana y agua: para qué es útil y por qué lo recomiendan en el hogar

El potasio cumple funciones importantes en las plantas y está relacionado con el crecimiento y la floración. No obstante, la cantidad de nutrientes que llega al agua depende del método utilizado y no existe una concentración estandarizada que permita considerar esta preparación un fertilizante con una dosis determinada.

Además, el potasio no es el único nutriente que necesitan las plantas. La Universidad de Florida advierte que el agua elaborada con cáscaras aporta principalmente potasio, mientras que las plantas también requieren nitrógeno, fósforo y diferentes micronutrientes para desarrollarse de manera adecuada.

¿Cómo se utiliza y qué alternativa es más efectiva?

El procedimiento casero consiste en colocar las cáscaras de banana en un recipiente con agua y dejarlas durante un período de tiempo para que parte de sus componentes pasen al líquido. Después, se retiran los restos y el agua se utiliza para regar las plantas.

La práctica puede servir como una forma de reutilizar un residuo orgánico, pero no debería reemplazar un fertilizante formulado cuando una planta presenta una deficiencia nutricional. Las necesidades varían según la especie, el tipo de suelo y la etapa de crecimiento.

Una alternativa con mayor respaldo para aprovechar las cáscaras es incorporarlas al compost. Las fuentes de extensión de la Universidad de California recomiendan este método porque la descomposición transforma los restos orgánicos en materia que puede mejorar el suelo y aportar nutrientes de forma más integral.

Por eso, el agua de cáscaras de banana puede considerarse un recurso casero complementario, pero no una solución universal para las plantas. Para mantener un jardín saludable, resulta más importante conocer las necesidades nutricionales de cada especie y evitar agregar nutrientes sin comprobar antes si realmente hacen falta.