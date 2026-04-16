Lograr una manicura impecable no depende únicamente del esmalte elegido. Cada vez más especialistas coinciden en que el cuidado previo de las uñas es clave para conseguir un acabado duradero, uniforme y saludable. En este sentido, los tratamientos específicos se convierten en aliados imprescindibles dentro de cualquier rutina de belleza. Los tratamientos de uñas antes de aplicar el esmalte permiten fortalecer la uña, mejorar su apariencia y prolongar la duración del color, es por eso, que Mercadona ha lanzado una línea de productos en España, ideal para incorporar a la rutina diaria. Los tratamientos de uñas cumplen funciones específicas que ayudan a mantenerlas en buen estado y a mejorar el resultado final de la manicura. El SOS Sérum está diseñado para reparar uñas dañadas, especialmente después de retirar geles, gracias a su acción nutritiva e hidratante. Por su parte, el endurecedor actúa reforzando la estructura de la uña, siendo ideal para quienes sufren de fragilidad o roturas frecuentes. A estos se suman las gotas secantes, que permiten acelerar el secado del esmalte y lograr un acabado más prolijo en menos tiempo, y la base 9 en 1 vitaminada, un paso previo clave que alisa la superficie, protege la uña y mejora la adherencia del esmalte para una mayor duración. Todos estos tratamientos forman parte de la línea Deliplus y se caracterizan por su precio accesible de 3,50 euros cada uno. Estos productos pueden adquirirse en tiendas físicas o en la página web de Mercadona en España, donde están disponibles dentro de su sección de belleza. Gracias a su bajo coste y fácil acceso, se posicionan como una opción práctica para mantener unas uñas cuidadas sin necesidad de acudir a un salón profesional.