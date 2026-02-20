El municipio de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria, lanzó una propuesta única para combatir la despoblación. Este pequeño pueblito español de apenas 40 habitantes ofrece una casa gratis y trabajo. Se trata de una de las localidades conocidas como España vaciada, donde sufrieron la emigración masiva de sus pobladores. De esta manera, el Gobierno otorga a quien quiera mudarse aquí una vivienda totalmente habilitada junto con otros beneficios. Arenillas se encuentra a menos de 3 horas de Madrid y ahora su ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural del pueblo, pone a disposición una vivienda rehabilitada de forma gratuita. En los últimos años ya han recuperado siete casas, y ahora una está lista para la familia seleccionada. El objetivo es claro: lograr una población estable y no solo visitantes de fin de semana o verano (cuando el censo puede llegar a 300 personas en agosto por las fiestas). Según informó la agencia EFE, además de la casa sin costo, se garantiza empleo para uno de los adultos: Dentro del proyecto, se incluyen beneficios para familias con hijos, por lo que está disponible el transporte escolar gratuito para estos casos. Esta medida permitirá que acudan al centro educativo de referencia en Berlanga de Duero, que está a 20 kilómetros. De esta manera, podrán residir dentro del municipio sin tener que destinar un presupuesto en el traslado del menor por cuenta propia. “Es un servicio muy necesario para las familias del medio rural”, explicó el presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera, acerca del servicio que ofrece la Junta de Castilla y León. La propuesta se viralizó rápidamente y en menos de una semana ya recibieron 116 solicitudes de personas de toda España. Según Gismera, hay “de todo, gente que está harta de la ciudad y quiere un cambio; gente de otros municipios que por cercanía o por trabajo les viene mejor esta zona; y gente que ve en esta oferta que incluye vivienda gratis y empleo garantizado una oportunidad de salir adelante”. Arenillas se ha convertido en un referente de resistencia rural. Aunque su población estable es pequeña, en verano llega a recibir 300 personas debido a las fiestas populares de agosto. Mientras tanto, esta estrategia de ofrecer casa y sustento es parte de un plan de cuatro décadas.