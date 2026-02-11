La iniciativa promovida por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural local busca atraer población estable y reforzar un modelo basado en comunidad, arraigo y servicios garantizados. La oferta incluye empleo para el mantenimiento de inmuebles municipales y la posibilidad de gestionar el bar social, núcleo de la vida cotidiana del pueblo. En un escenario marcado por la despoblación del interior peninsular, Arenillas representa una excepción. Durante las últimas décadas logró sostener su población gracias a proyectos culturales y a la rehabilitación de viviendas. Hoy, una de esas casas restauradas se convierte en el principal atractivo para quienes desean dejar atrás la ciudad y apostar por un entorno más tranquilo. La propuesta contempla la cesión gratuita de una vivienda rehabilitada por el propio municipio. No se trata de una alternativa provisional, sino de un proyecto orientado a fomentar la permanencia de una familia que quiera establecerse a largo plazo. El empleo ofrecido corresponde a tareas de albañilería vinculadas al mantenimiento y recuperación de edificios municipales. Según explicó Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural, el puesto responde a “una necesidad estructural del medio rural y garantiza estabilidad laboral a quien asuma el desafío”. De manera adicional, el Ayuntamiento abre la posibilidad de gestionar el bar social. En localidades de este tamaño, el bar cumple una función esencial como espacio de encuentro vecinal y dinamizador social. La regencia no constituye un requisito indispensable, aunque se valora como una vía de integración en la comunidad. Soria forma parte de las provincias más afectadas por la pérdida de población en España. Sin embargo, Arenillas logró sostener su número de habitantes con iniciativas culturales y participación vecinal activa. El municipio se encuentra a unos 20 kilómetros de Berlanga de Duero, donde se concentran servicios educativos y administrativos. Para las familias con hijos, se garantiza transporte escolar gratuito hasta el centro educativo de referencia, un elemento clave para facilitar la conciliación. Además, el festival Boina Fest se consolidó como uno de los motores culturales del lugar. Cada año atrae a más de mil personas y refuerza la identidad local. La propuesta de Arenillas no solo ofrece vivienda y empleo. Abre la puerta a quienes buscan un nuevo comienzo en un entorno de estabilidad y comunidad.