El nuevo SUV de Omoda llega al país en 2026: cuenta con motor eléctrico y diseño futurista. (Fuente: Omoda).

OMODA ha seleccionado el 11 de septiembre de 2025 la Vogue Fashion’s Night Out 2025 como escenario para presentar su nuevo modelo por primera vez en España, destacando su compromiso con la creatividad, el diseño y la innovación tecnológica.

En ese contexto, han anunciado el lanzamiento del nuevo OMODA 7 SHS, un SUV que redefine el concepto de elegancia y sostenibilidad.

Con un estilo inspirado en el concepto “Art in Motion”, el OMODA 7 SHS irrumpe en el mercado con líneas aerodinámicas, un interior de alta gama y una propuesta de movilidad eficiente.

Este modelo se posiciona entre el OMODA 5 y el OMODA 9, ofreciendo una combinación perfecta entre rendimiento, estética y confort, dirigida a una nueva generación de conductores urbanos que buscan más que un simple vehículo.

Motor y autonomía: la revolución del sistema SHS

El nuevo OMODA 7 SHS apuesta por la tecnología híbrida enchufable Super Hybrid System (SHS), que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con dos motores eléctricos y una batería de 18,4 kWh desarrollada por CATL.

Gracias a esta configuración, el SUV puede recorrer más de 90 kilómetros en modo 100% eléctrico, con una autonomía total que supera los 1200 km. Además, cuenta con el distintivo ambiental “0 Emisiones” de la DGT, lo que le otorga ventajas de movilidad en zonas urbanas restringidas.

Este sistema ofrece una conducción suave, silenciosa y potente, convirtiendo al OMODA 7 SHS en una de las opciones más avanzadas dentro de su categoría.

Nuevo OMODA 7 SHS: ¿cuándo llega y cuál es su precio?

El OMODA 7 SHS llegará oficialmente al mercado español a principios de 2026. Aunque la marca mantiene en reserva los detalles de su gama y precios, se estima que el nuevo SUV partirá desde unos 35.000 euros, situándose en el rango de modelos híbridos enchufables del segmento C-SUV y D-SUV.

Fabricado en Wuhu (China) por el Grupo Chery, el OMODA 7 SHS promete ser uno de los grandes protagonistas del año, combinando tecnología eléctrica de vanguardia con una fuerte identidad estética.

Diseño exterior e interior: un SUV con “alma futurista”

El OMODA 7 SHS destaca por su lenguaje de diseño “Stylish 360º”, que busca equilibrio y movimiento desde todos los ángulos. Su estética moderna y deportiva lo posiciona como uno de los SUV más atractivos del mercado.

Entre sus principales características de diseño, se encuentran las siguientes:

Dimensiones: mide 4,66 metros de largo , con un tamaño intermedio entre los segmentos C-SUV y D-SUV.

mide , con un tamaño intermedio entre los segmentos C-SUV y D-SUV. Carrocería tipo Fastback: aporta una silueta baja y dinámica con proporciones equilibradas.

aporta una silueta baja y dinámica con proporciones equilibradas. Interior espacioso: capacidad para cinco plazas y un habitáculo de alto confort.

capacidad para y un habitáculo de alto confort. Tecnología avanzada: integra los últimos sistemas de conectividad, seguridad y asistencia al conductor .

integra los últimos sistemas de . Detalles premium: materiales de alta calidad, iluminación ambiental y diseño ergonómico centrado en el bienestar.

materiales de alta calidad, iluminación ambiental y diseño ergonómico centrado en el bienestar. Identidad visual futurista: líneas fluidas y deportivas que refuerzan la sensación de movimiento incluso en reposo.

El OMODA 7 SHS se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, combinando rendimiento híbrido, estética de vanguardia y espíritu urbano.