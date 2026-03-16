El cierre de establecimientos suele interpretarse como una señal de debilidad en el comercio minorista. Sin embargo, en el sector de la distribución alimentaria esa lectura no siempre refleja la realidad. Las grandes cadenas también bajan la persiana en algunos locales cuando rediseñan su red comercial, cambian su modelo de tienda o buscan mejorar la rentabilidad de cada punto de venta. Eso es lo que está ocurriendo con Mercadona. La compañía cerró 2024 con 1674 tiendas, siete menos que el año anterior, en el primer descenso neto de su red en toda su historia. Según explicó la empresa en sus resultados y recogió la prensa económica, el motivo principal no fue una caída del negocio, sino una estrategia de reorganización: cerrar tiendas de Mercadona más pequeñas o menos adaptadas y concentrar la actividad en supermercados más grandes y eficientes. Los datos muestran que no se trata de un retroceso general del negocio, sino de un ajuste estratégico. En España, Mercadona cerró 49 supermercados y abrió 31 durante 2024, con un saldo neto negativo de 18 establecimientos. En Portugal, en cambio, el grupo continuó expandiéndose con nuevas aperturas. El movimiento refleja un cambio en la forma de gestionar la red de supermercados Mercadona, priorizando la calidad de los locales frente a la cantidad. El objetivo es sustituir locales antiguos o con limitaciones por tiendas más grandes y modernas. Estos supermercados permiten integrar nuevas secciones, mejorar la logística y aumentar la productividad por establecimiento. La propia evolución de las ventas confirma esta lógica: la cadena logró aumentar ingresos incluso con menos puntos de venta, una señal de que cada tienda genera más actividad que antes. Durante los últimos años, la empresa ha impulsado el modelo de supermercado eficiente, conocido como Tienda 8. Este formato introduce mejoras en iluminación, distribución de productos, eficiencia energética y procesos internos. Según la memoria corporativa de la compañía, más del 85% de la red de tiendas de Mercadona ya funciona con este modelo, lo que ha permitido mejorar la productividad y reducir costes operativos.. La compañía también prepara la siguiente evolución del modelo comercial. En marzo de 2026 se presentó la llamada Tienda 9, un formato que reorganiza la experiencia de compra y amplía el peso de los productos frescos y de comida preparada. El plan prevé inversiones de 3700 millones de euros hasta 2033 para implantar este concepto, que además incorpora mejoras ambientales como un ahorro de hasta 10% de energía y 40% de agua en los nuevos establecimientos. La reorganización de la red llega en un momento de crecimiento para Mercadona. En 2024 la compañía registró 38.800 millones de euros en ventas y 1384 millones de beneficio, un 37% más que el año anterior, según informó la propia empresa y recogieron medios económicos especializados. Estos resultados muestran que los cierres de tiendas no responden a una crisis comercial, sino a una transformación del modelo de supermercados Mercadona, que busca menos locales pero más grandes, más eficientes y capaces de concentrar mayor volumen de ventas.