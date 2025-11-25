El detergente estrella de Mercadona que deja tu ropa perfumada y como nueva. (Imagen: archivo)

Mercadona tiene el producto que estabas necesitando para dejar tu ropa perfumada y como nueva. Su fórmula es segura para todo tipo de tejidos, garantizando así resultados óptimos sin dañar la ropa.

Este producto ha sido diseñado específicamente para tratar esas manchas difíciles y devolver el color vibrante a tus prendas favoritas.

Este detergente líquido en cápsulas cuenta con un gran efecto anti manchas e iluminador que limpia y revitaliza tus prendas.

De esta forma, ya no tendrás que preocuparte por deshacerte de tus prendas manchadas o descoloridas. Con este nuevo limpiador, podrás darles una segunda vida. ¿De cuál se trata?

El detergente estrella de Mercadona

El detergente líquido en cápsulas de última generación es ideal tanto para ropa blanca como de color. Viene en cápsulas con un doble compartimento que incorpora una fórmula exclusiva, garantizando excelentes resultados de limpieza en cada lavado.

Cada paquete contiene 24 cápsulas y el tamaño de su caja es perfecto para optimizar el espacio de almacenaje.

A través de su sitio web, Mercadona presenta los tres factores que caracterizan a su nuevo detergente. Estos son::

Poder antimanchas : su avanzada tecnología antimanchas penetra en las fibras de tus prendas, eliminando incluso las más difíciles. Este detergente ha sido diseñado con una tecnología altamente enzimática, lo que se traduce en un mayor poder activo de limpieza sobre todo tipo de manchas.

Con agentes iluminadores: incorpora un sistema de protección de colores y blanqueante óptico, que realza el brillo de tu ropa y hace que los blancos sean más blancos. Tus prendas lucirán como nuevas después de cada lavado.

Extra de perfume: aporta a la colada una fragancia extra de perfume, que te envuelve en una sensación agradable de frescura y limpieza.

¿Cómo se usa el detergente en cápsulas?

Las cápsulas del detergente incluyen la dosis justa para un lavado perfecto y se disuelven rápidamente en el agua, liberando su poder limpiador con toda precisión.

Para comenzar a utilizarla, simplemente coloca la cápsula en la parte inferior del tambor antes de añadir las prendas.

A continuación, mete la ropa dentro del tambor, dejando la cápsula debajo de las prendas. Es importante no abrir la cápsula ni perforarla, pues su film se deshará cuando entre en contacto con el agua de la lavadora.

Ten en cuenta que después de coger una cápsula, se debe dejar bien cerrada la caja.

Con solo colocar una cápsula en el tambor de la lavadora, puedes obtener resultados excelentes. Para prendas muy sucias, puedes usar hasta dos cápsulas, siguiendo las indicaciones de dosificación que se encuentran en el cuadro de instrucciones en la parte trasera del producto.