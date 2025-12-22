En esta noticia
El nuevo Hyundai INSTER llega para transformar el concepto de movilidad urbana con un diseño compacto, eficiente y cargado de innovación. Este SUV 100% eléctrico combina autonomía, confort y tecnología avanzada, pensado para quienes buscan libertad sin renunciar al estilo.
Con un precio en España de 14.130 euros, válido hasta 31 de noviembre de este año, se presenta como una de las propuestas más accesibles del segmento eléctrico.
El modelo destaca por su rendimiento equilibrado y su diseño versátil, ideal para moverse en ciudad sacrificar autonomía ni tecnología.
Potencia eléctrica y rendimiento eficiente
El Hyundai INSTER está disponible con dos configuraciones de batería, de 42 kWh y 49 kWh, ofreciendo distintas opciones de autonomía según las necesidades del conductor.
Ambas versiones incorporan tecnología de Carga Bidireccional (V2L), que permite alimentar otros dispositivos eléctricos, como una notebook o un patinete, directamente desde el vehículo.
Datos técnicos
- Baterías disponibles: 42 kWh o 49 kWh.
- Autonomía: hasta 518 km en ciudad.
- Aceleración: de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos.
- Velocidad máxima: 150 km/h.
- Carga rápida: 100 km en 12 minutos o 80% en 30 minutos.
Diseño: compacto, espacioso y pensado para la ciudad
El INSTER combina líneas modernas con una estructura SUV compacta que facilita la conducción en calles estrechas sin perder amplitud interior. Su diseño prioriza el confort y la funcionalidad, con un enfoque sostenible y adaptable al estilo de vida urbano.
Características destacadas
- Espacio interior optimizado gracias a su suelo plano y asientos abatibles.
- Maletero ajustable, con capacidad de 238 a 351 litros.
- Raíles de techo y parachoques robustos en la versión INSTER Cross.
- Asientos calefactables y tapizados en tejido gris con detalles lima.
- Techo solar de un solo toque y luces LED de ambiente con 64 combinaciones.
- Faros de proyección LED más brillantes y duraderos.
- Diseño exterior personalizable, con colores exclusivos como el “Amazonas Green Matte”.
Tecnología: conectividad y seguridad inteligente
El Hyundai INSTER está equipado con un ecosistema digital de última generación, que incluye conectividad total, asistencia a la conducción y sistemas de seguridad avanzados. Todo se maneja desde dos pantallas de 10,25 pulgadas, que centralizan la información del vehículo y el sistema multimedia.
Innovaciones tecnológicas
- Pantallas digitales duales de 10,25″ para cuadro de instrumentos y multimedia.
- Sistema Bluelink Connected Car, con control por voz y acceso remoto a información en tiempo real.
- Carga inalámbrica de smartphones en la consola central.
- Asistente de mantenimiento y seguimiento de carril (LKA y LFA).
- Control de crucero inteligente con función Stop & Go.
- Monitor de visión 360º (SVM) y monitor de puntos ciegos (BVM).
- Asistencia de prevención de colisiones frontales y traseras (FCA y PCA-R).
- Siete airbags de serie y calificación de 4 estrellas Euro NCAP en seguridad.