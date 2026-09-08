Murió a los 105 años el político que combatió en la Segunda Guerra Mundial y llegó al Parlamento con solo 27 años: fue uno de los más longevos

Australia despidió a una de sus figuras políticas más longevas. Bill Grayden, veterano de la Segunda Guerra Mundial y exparlamentario de Australia Occidental, murió el 29 de abril de 2026 a los 105 años, después de una extensa trayectoria que comenzó cuando apenas tenía 27 años.

Su vida estuvo marcada por dos etapas extraordinarias: primero, su participación como teniente de infantería en la Campaña del Sendero de Kokoda, uno de los episodios más duros de la guerra en el Pacífico; después, una carrera política que se prolongó durante décadas y lo llevó a ocupar cargos tanto en el ámbito estatal como federal.

¿Quién era Bill Grayden y cómo comenzó su carrera política?

William Leonard Grayden nació en Australia en 1920 y se incorporó al Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Como teniente de infantería, participó en la Campaña del Sendero de Kokoda, desarrollada en Papúa Nueva Guinea entre las fuerzas australianas y el Ejército japonés.

J. Garrett

El conflicto dejó una profunda huella en toda una generación de australianos y Grayden formó parte de las tropas que enfrentaron las duras condiciones de la selva y los combates contra las fuerzas japonesas. Su experiencia durante la guerra precedió a una carrera pública que comenzó poco después de su regreso.

En 1947 fue elegido para el Parlamento de Australia Occidental, con apenas 27 años. A partir de entonces, construyó una carrera política excepcionalmente extensa, con presencia tanto en la política estatal como en la federal.

¿Por qué su trayectoria fue considerada excepcional?

La longevidad de Grayden no estuvo vinculada únicamente a su edad. Su carrera legislativa se extendió durante varias décadas y terminó convirtiéndolo en uno de los parlamentarios con mayor trayectoria de Australia Occidental.

Murió a los 105 años el político que combatió en la Segunda Guerra Mundial y llegó al Parlamento con solo 27 años: fue uno de los más longevos

Tras ocupar distintos cargos políticos, permaneció vinculado a la vida pública hasta su retiro en 1993. Esa permanencia durante casi medio siglo hizo que su nombre quedara asociado a una de las carreras parlamentarias más extensas de la historia del estado.

Su muerte, a los 105 años, cerró una vida que atravesó buena parte de la historia contemporánea australiana: desde los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial hasta los pasillos del Parlamento. La combinación de su temprana llegada a la política, su extensa actividad legislativa y su longevidad convirtió a Grayden en una figura singular dentro de la política australiana.