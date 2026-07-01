Imagen de archivo del detalle del pie izquierdo completo del dinosaurio conocido como "titanosaurio".

Un fósil que permaneció 40 años en un cajón del British Antarctic Survey, el centro antártico con sede en Cambridge, ha sido identificado como el primer hueso de dinosaurio hallado en la Antártida. Según comunicó EFE, el hallazgo fue adelantado este lunes por la BBC.

El fósil fue descubierto originalmente en 1985, pero durante décadas permaneció sin identificar en la colección de geología del BAS. Ahora, los paleontólogos han confirmado que se trata de una vértebra de la cola de un dinosaurio titanosaurio, uno de los animales terrestres más grandes que existieron.

El hallazgo permite reconstruir cómo era la Antártida en la era de los dinosaurios, cuando estaba cubierta por bosques y selvas tropicales, sin hielo y con un clima cálido.

Un fósil olvidado durante cuatro décadas en el British Antarctic Survey

El espécimen fue hallado en la colección del British Antarctic Survey tras haber permanecido guardado durante 40 años. El responsable de colecciones, Mark Evans, lo encontró recientemente entre miles de muestras procedentes de expediciones antárticas.

“A veces, cuando empiezas a preguntarte ‘qué habrá en este cajón’, te topas con algo y piensas: ‘Ah, esto parece interesante’”, comentó en declaraciones a la BBC.

Hallan en un cajón el primer hueso de dinosaurio de la Antártida. ChatGPT

La vértebra de un titanosaurio hallada en la isla James Ross

El fósil fue recolectado originalmente en la isla James Ross y quedó registrado en el cuaderno de campo del geólogo Mike Thomson, quien lo describió en 1985 como “vértebra de reptil grande”.

Según los investigadores, el equipo inicial pensó que podría pertenecer a un reptil marino, hasta que su verdadera naturaleza fue reevaluada. El paleontólogo Mark Evans solicitó la opinión del profesor Paul Barrett para confirmar la identificación. “Aunque a simple vista no llame mucho la atención, tiene una forma realmente distintiva”, dijo Barrett.

“En cuanto lo vi, supe a qué nos enfrentábamos... estaba totalmente seguro de que se trataba de un titanosaurio”, afirmó. “Se trata de una combinación de características totalmente única en este tipo de dinosaurios”.

Hallan en un cajón el primer hueso de dinosaurio de la Antártida. IA- Gemini

El titanosaurio: el gigante herbívoro de la Antártida prehistórica

La vértebra pertenece a un Titanosaurio, del cual se han identificado más de 100 especies en todo el mundo. Estos animales eran herbívoros cuadrúpedos con cuellos muy largos, que les permitían alcanzar las copas de los árboles, y largas colas que funcionaban como contrapeso.

Los ejemplares más grandes de titanosaurios podían superar los 35 metros de longitud y alcanzar un peso de unas 60 toneladas, convirtiéndose en algunos de los dinosaurios más grandes que han caminado sobre la Tierra.