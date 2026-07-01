En España, el precio medio de la luz para el jueves, 2 de julio de 2026 será de 46.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.758 % respecto al valor de ayer que fue de 56.77 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 2 de julio?

Para el jueves, 2 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 118,27 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 118.27 euros De 21:00 a 22:00 116.21 euros De 23:00 a 24:00 107.25 euros De 0:00 a 1:00 98.67 euros De 1:00 a 2:00 87.74 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 2 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros De 14:00 a 15:00 -0.01 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 98.67 De 1:00 a 2:00 87.74 De 2:00 a 3:00 83.75 De 3:00 a 4:00 69.1 De 4:00 a 5:00 63.75 De 5:00 a 6:00 67.54 De 6:00 a 7:00 74.22 De 7:00 a 8:00 85.21 De 8:00 a 9:00 52.5 De 9:00 a 10:00 7.51 De 10:00 a 11:00 0.2 De 11:00 a 12:00 -0.01 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.0 De 18:00 a 19:00 0.59 De 19:00 a 20:00 12.91 De 20:00 a 21:00 77.58 De 21:00 a 22:00 116.21 De 22:00 a 23:00 118.27 De 23:00 a 24:00 107.25

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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