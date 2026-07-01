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En España, el precio medio de la luz para el jueves, 2 de julio de 2026 será de 46.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.758 % respecto al valor de ayer que fue de 56.77 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 2 de julio?

Para el jueves, 2 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 118,27 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 118.27 euros 
De 21:00 a 22:00  116.21 euros 
De 23:00 a 24:00  107.25 euros 
De 0:00 a 1:00 98.67 euros 
De 1:00 a 2:00 87.74 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 2 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 -0.01 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.01 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.01 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0098.67
De 1:00 a 2:0087.74
De 2:00 a 3:0083.75
De 3:00 a 4:0069.1
De 4:00 a 5:0063.75
De 5:00 a 6:0067.54
De 6:00 a 7:0074.22
De 7:00 a 8:0085.21
De 8:00 a 9:0052.5
De 9:00 a 10:007.51
De 10:00 a 11:000.2
De 11:00 a 12:00-0.01
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.01
De 15:00 a 16:00-0.01
De 16:00 a 17:00-0.01
De 17:00 a 18:000.0
De 18:00 a 19:000.59
De 19:00 a 20:0012.91
De 20:00 a 21:0077.58
De 21:00 a 22:00116.21
De 22:00 a 23:00118.27
De 23:00 a 24:00107.25
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.