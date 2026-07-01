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En España, el precio medio de la luz para el jueves, 2 de julio de 2026 será de 46.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.758 % respecto al valor de ayer que fue de 56.77 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 2 de julio?
Para el jueves, 2 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 118,27 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|118.27 euros
|De 21:00 a 22:00
|116.21 euros
|De 23:00 a 24:00
|107.25 euros
|De 0:00 a 1:00
|98.67 euros
|De 1:00 a 2:00
|87.74 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 2 de julio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|-0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.01 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|98.67
|De 1:00 a 2:00
|87.74
|De 2:00 a 3:00
|83.75
|De 3:00 a 4:00
|69.1
|De 4:00 a 5:00
|63.75
|De 5:00 a 6:00
|67.54
|De 6:00 a 7:00
|74.22
|De 7:00 a 8:00
|85.21
|De 8:00 a 9:00
|52.5
|De 9:00 a 10:00
|7.51
|De 10:00 a 11:00
|0.2
|De 11:00 a 12:00
|-0.01
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|-0.01
|De 17:00 a 18:00
|0.0
|De 18:00 a 19:00
|0.59
|De 19:00 a 20:00
|12.91
|De 20:00 a 21:00
|77.58
|De 21:00 a 22:00
|116.21
|De 22:00 a 23:00
|118.27
|De 23:00 a 24:00
|107.25
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.