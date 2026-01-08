El Gobierno y la Iglesia acuerdan indemnizaciones para víctimas de abuso que asumirá la institución religiosa.

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han acordado este jueves crear una nueva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, las cuales se tramitarán a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado el acuerdo esta mañana en el madrileño Palacio de Parcent, una de las sedes del ministerio.

En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal.

En 2024 la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Sin embargo, muchas víctimas no quieren acudir a una comisión creada por la Iglesia, ante lo que el Gobierno propuso la creación de un sistema mixto Iglesia-Estado que la Conferencia Episcopal aceptó el pasado noviembre.

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. E sta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en el PRIVA, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (PRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o del PRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

El presidente de la CEE ha destacado que para la firma de este acuerdo el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, puesto que, según ha explicado, algunas han relatado haber sufrido abusos también en ámbitos como el deporte, la educación o los centros de protección de menores.

Además, la Iglesia ha indicado que el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.

Los obispos han subrayado que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes.

Asimismo, han subrayado que es una vía “temporal”, con una duración de un año (prorrogable por un año más), y que solo estará disponible para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial.

Para Justicia se trata de un acuerdo “histórico”, ya que, según evidencian, después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con este ya son cuatro los que Bolaños ha firmado en las últimas dos legislaturas.

El ministro, que se ha mostrado dispuesto a extender el mecanismo todo lo necesario, ha asegurado que el acuerdo salda una “deuda histórica y moral” después de décadas de “silencio y dolor”.

“Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas”, ha aseverado Bolaños, quien ha prometido que el Estado “no abonará un céntimo” de las indemnizaciones.

Fuente: EFE