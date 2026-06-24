En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 24 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,21 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,58% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días comparada con el euro. Esto sugiere un aumento en el valor del Ripple, lo que podría reflejar un mayor interés de los inversores en este criptomoneda.

La cotización de Ripple muestra una evolución bajista: en la última semana su cambio fue del -7.1% y, en el último año, acumuló una variación del -56.78%. Esta trayectoria se traduce en una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el periodo anual, con pérdidas significativas para quienes han mantenido la inversión.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 25.68%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 55.89%. Dado que 25.68% es menor que 55.89%, significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.