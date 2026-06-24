En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 24 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.852,2 euros. El valor de apertura refleja una variación del 126,33308 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Ethereum indica un crecimiento en su valor, por lo que podría ser atractivo para los inversores, mientras que la estabilidad del euro sugiere una falta de grandes cambios en su cotización.

La cotización de Ethereum muestra una evolución negativa: en la última semana cayó un 5.53% y en el último año acumula un descenso del 59.96%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente desfavorable en el periodo considerado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum es del 27.40 %, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.54 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.