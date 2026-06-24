La conciliación familiar y laboral sigue siendo uno de los mayores desafíos para los profesionales en España. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 17% de los empleados considera directamente imposible encontrar un equilibrio estable entre su vida personal y sus obligaciones en el trabajo.

En este contexto, ha resurgido con fuerza un mecanismo legal que permite un cambio drástico en la rutina de las empresas: la posibilidad de trabajar únicamente 4 horas al día.

Cambia la jornada laboral | Ahora los empleados podrán trabajar 4 horas al día si cumplen este requisito EFE

¿Quiénes podrán tener una jornada laboral de 4 horas?

No todos los empleados pueden exigir este cambio de horario de manera automática. Para acceder a una jornada reducida de 4 horas diarias (equivalente a la mitad de una jornada convencional de 8 horas), el Estatuto de los Trabajadores exige cumplir con criterios específicos de guarda legal.

El requisito indispensable contempla estar a cargo del cuidado directo de un menor de 12 años, de una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, o bien encargarse del cuidado de familiares directos (hasta el segundo grado de consanguinidad, como padres o abuelos mayores) que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos.

¿Qué dice el Boletín Oficial acerca de la reducción diaria y no acumulable?

La base legal de esta medida se encuentra blindada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. La normativa indica explícitamente que los empleados que cumplan las condiciones mencionadas tienen derecho a una reducción “de la jornada de trabajo diaria”, situada entre un mínimo de un octavo (12,5%) y un máximo de la mitad (50%) de su duración.

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La reciente confirmación de los criterios oficiales del Ministerio de Trabajo se enfoca en el término “diaria”. La ley establece que la reducción debe aplicarse día a día, lo que obliga a la empresa a conceder un horario concentrado (por ejemplo, trabajar 4 horas cada jornada laboral).

El trabajador no tiene la potestad legal de acumular esas horas restadas para ausentarse días completos a la semana (como trabajar solo de lunes a miércoles jornada completa y librar jueves y viernes), salvo que llegue a un acuerdo bilateral de mutuo acuerdo con el empleador o esté respaldado por su convenio colectivo.

El impacto en la nómina: ¿cuánto se reduce el sueldo?

Es vital comprender que esta herramienta de conciliación no constituye un permiso retribuido. La legislación estipula con claridad que la disminución de horas conlleva siempre una bajada proporcional del salario.

Si un empleado con una jornada tradicional de 40 horas semanales opta por acogerse al máximo permitido y trabajar únicamente 4 horas al día (20 horas semanales), verá reducido su sueldo a la mitad. Si, por el contrario, escoge reducir la jornada un octavo, su nómina se ajustará restando únicamente el 12,5% de sus ingresos habituales.