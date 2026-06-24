En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 24 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 68.754,77 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,99% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esta combinación sugiere un creciente interés en Bitcoin como activo, a pesar de la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin retrocedió un -5.57% y en el último año acumula una variación del -46.51%, evidenciando una evolución claramente bajista; esta trayectoria se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones durante el año, mientras que el descenso semanal refuerza la presión vendedora y la elevada volatilidad del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 28.12%, es menor que la volatilidad anual del 35.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 68.754,8 euros.