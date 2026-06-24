En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 24 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 214,67 euros, cifra que refleja una variación del -3,44% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esta tendencia positiva sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash, lo que podría ser favorable para su mercado.

En la última semana, Bitcoin Cash ha caído un -5.59% y en el último año acumula un -64.58%, lo que evidencia una evolución claramente bajista; en términos de rentabilidad, quienes han mantenido la inversión en estos periodos habrían afrontado pérdidas significativas, en un contexto de elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, que es del 23.33%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 214,7 euros.